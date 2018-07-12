В Минске прошла презентация авторалли «Амуль – Хазар»

В конференц-зале гостиницы «Беларусь» (Минск) Посольством Туркменистана в Республике Беларусь совместно с общественным объединением «Белорусская автомобильная федерация» и спортивной командой «МАЗ-cпорт-авто» проведен брифинг, посвященный vеждународному авторалли «Амуль – Хазар 2018» (Turkmen Desert Race).

В брифинге приняли участие представители Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Министерства внутренних дел, Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана, Министерства иностранных дел Республики Беларусь, посольств и международных организаций, аккредитованных в Республике Беларусь, Белорусской автомобильной федерации, ОАО «МАЗ», а также руководители и студенты вузов Минска. Брифинг собрал и многочисленных представителей средств массовых информаций Республики Беларусь.

В качестве предварительного знакомства Посольство Туркменистана в Республике Беларусь организовало выставку, посвященную международному авторалли «Амуль – Хазар 2018». На мониторах выставки демонстрировались видеоролики, рассказывающие о подготовке к предстоящему международному авторалли.

На брифинге участникам подробно было рассказано о подготовке к предстоящему международному авторалли «Амуль-Хазар 2018», состоявшемся отборочном этапе и о том, что предстоящий ралли-рейд является не только грандиозным спортивным событием, но и символом приверженности Туркменистана активной политике в сфере развития международных транзитно-транспортных коридоров и создания мультимодальных маршрутов. Было отмечено, что международное авторалли «Амуль – Хазар 2018» задумано и как международная площадка для взаимодействия разных культур и народов, так как спорт – это универсальный язык дружбы, открывающий новые возможности для участников соревнований.

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