Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал семинар для туркменских журналистов

В Ашхабаде, в рамках проекта «Сотрудничество в области совершенствования законодательства о СМИ и продвижения свободы выражения», начал работу семинар, организованный Центром ОБСЕ в туркменской столице.

В работе семинара участвуют представители различных туркменских СМИ – телевидения, радио, газет, журналов и интернет-изданий. Также на семинар приглашены преподаватели профильных вузов страны, юристы и специалисты в области судопроизводства.

Целью тренинга является ознакомление с положительным мировым опытом соблюдения журналистами профессиональной этики при освещении деятельности судов. На встрече обсуждаются вопросы осведомленности работников прессы о принципах верховенства законов, и в частности, о деятельности судебных органов.

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