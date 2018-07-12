Президент Туркменистана встретился с главой российской компании «Татнефть»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся на отдыхе в национальной туристической зоне «Аваза», принял генерального директора публичного акционерного общества «Татнефть» (Республика Татарстан Российской Федерации) Наиля Маганова.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между ТЭК Туркменистана и российской компанией по вопросам внедрения в добычу нефти новый технологий, создания наукоемких производств и выпуска высококачественной продукции нефтепереработки.

В этот же день состоялась встреча генеральногодиректора ПАО «Татнефть», с представителями госконцерна «Туркменефть», в ходе которой были обсуждены актуальные направления двустороннего сотрудничества и выражена общая заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодных связей.

По итогам встречи было подписано дополнительное соглашение между госконцерном «Туркменнефть» и ПАО «Татнефть» о продлении договора по повышению продуктивности скважин.

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