Туркменская гимнастка стала призером международного циркового фестиваля «Эхо Азии»

Туркменская гимнастка Лилиана Юсупова удостоена серебряной награды на прошедшем Астане XI международном фестивале циркового искусства «Эхо Азии».

Участие в фестивале приняли артисты из стран Центральной Азии, а также России, Франции, Канады, Венгрии, Белоруссии, Украины, Вьетнама, Никарагуа и Эфиопии. Жюри фестиваля дало высокую оценку оригинальному номеру туркменской артистки в жанре воздушной гимнастики и присудило ей приз в номинации «За высокое исполнительское мастерство и профессионализм». Помимо этого, Лилиана удостоилась специального кубка от Национального цирка Украины.

Лилиана Юсупова является участницей группы национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение») Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. Это не первый успех туркменских цирковых артистов в воздушной гимнастике. В 2016 году на фестивале «Эхо Азии» серебряную награду в этой номинации получила Селби Шихиева.

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