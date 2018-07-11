В МИД Туркменистана обсудили вопросы туркмено-киргизского сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Киргизии во главе с заместителем министра иностранных дел Динарой Кемеловой, прибывшей в Ашхабад для участия в заседании диалога высокого уровня «Европейский Союз – Центральная Азия и Афганистан».

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов наращивания туркмено-киргизского партнерства. Стороны отметили необходимость дальнейшего активизации политического диалога на высшем уровне, развития сотрудничества по линии дипломатических ведомств и международных организаций.

Особое внимание на переговорах было уделено вопросам двусторонней торговли, энергетики, транспорта, туризма и образования.

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