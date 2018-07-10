В Ашхабаде состоялось заседание диалога «ЕС - Центральная Азия и Афганистан»

В Ашхабаде состоялось заседание диалога высокого уровня «Европейский Союз – Центральная Азия и Афганистан» по вопросам политики и безопасности.

В повестку дня заседания были включены вопросы противодействия международным и региональным угрозам, таким как терроризм, радикализм и экстремизм. В ходе заседания стороны также обсудили вопросы повышения эффективности сотрудничества в торгово-экономической сфере, в области транспорта, окружающей среды, водных ресурсов и другие.

Кроме того, стороны обсудили ход подготовки стратегии ЕС по Центральной Азии, а также обменялись мнениями о предстоящей встрече министров ЕС – Центральная Азия, которая пройдет в конце 2018 года в Брюсселе.

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