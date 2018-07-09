На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 27 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 27 сделок на 31 миллион 463 тысячи долларов США.

Так, предприниматели из ОАЭ, Турции и Афганистана закупили автобензин, нефтяной дорожный битум и дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также автобензин и дизельное топливо, выработанные на Сейдинском НПЗ.

Помимо этого, бизнесменам из России, Турции, Армении, Узбекистана и Украины были реализованы портландцемент и пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства коммерсанты из Великобритании, Афганистана и Узбекистана приобрели портландцемент и медицинскую вату на общую сумму 109 тысяч манатов.

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