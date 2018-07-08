Делегация Туркменистана посетила Швейцарию с рабочим визитом

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Сердаром Бердымухамедовым посетила Женеву с рабочим визитом.

В ходе визита делегация повела встречи с заместителем генерельного секретаря ООН, исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой, гендиректором ВТО, послом Роберту Азеведу, генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, заместителем генерельного секретаря ООН, генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию Мухиса Китуйи, гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсисом Гарри и заместителем гендиректора Международной организации по миграции Лаурой Томпсон.

На этих переговорах были обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и международными организациями. В частности, были затронуты вопросы энергетики, транспорта, межпарламентских связей, привлечения инвестиций, миграции, интеллектуальной собственности, экология и другие.

Также делегация Туркменистана посетила город Эгль, где состоялась встреча с президентом Международного союза велосипедистов Давидом Лаппартиентом.

Стороны обсудили международные инициативы Ашхабада, в частности, по учреждению Всемирного дня велосипеда, а также обменялись мнениями по вопросам проведения соревнований международного уровня по велоспорту в Туркменистане.

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