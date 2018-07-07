Президент Туркменистана посетил Республику Татарстан с рабочим визитом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Республику Татарстан Российской Федерации с рабочим визитом. Из международного аэропорта города Казани совместный автомобильный кортеж Гурбангулы Бердымухамедова и главы Татарстана Рустама Минниханова проследовал в технопарк «Идея», расположенный в центральной части города.

Глава Туркменистана осмотрел технопарк, в состав которого входят бизнес-инкубатор, инновационно-технологический центр, нанотехнологический центр и бизнес-парк.

Задача данного учреждения – построение системы коммерциализации наукоемких идей. Для этого технопарк обеспечивает компаниям-резидентам необходимую поддержку на всех стадиях реализации проекта и содействует проведению опытно-конструкторских и научно-изыскательских работ.

Технопарк начал свою деятельность в 2004 году. В 2007 году он перестал использовать деньги из бюджета, а еще через три года полностью окупился.

Свои достижения президенту Туркменистана продемонстрировали компании республики, в том числе «Татнефть», «КАМАЗ», авиастроительные предприятия и другие.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов побывал также в центре разработки медицинского робота-симулятора, производство которого налажено центром «Эйдос».

Симулятор является копией человека, полностью повторяет его скелетную структуру и очень близко передает анатомическое строение человеческого тела.

Он используется для отработки профессиональных навыков студентов-медиков в качестве наглядного пособия. Использование таких тренажеров многократно повышает качество медицинского образования.

После осмотра технопарка «Идея» президенты Туркменистана и Татарстана прибыли в казанский Кремль, где на смотровой площадке Рустам Минниханов рассказал высокому гостю об этом уникальном историческом комплексе, включенном в 2000 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем состоялась беседа президентов Туркменистана и Татарстана, в ходе которой были обсуждены состоянии и перспективах развития традиционно дружественных туркмено-татарстанских связей.

После беседы главы Туркменистана и Татарстана отправились на стадион «Казань-Арена», где состоялась четвертьфинальная игра чемпионата мира по футболу-2018 между командами Бразилии и Бельгии.

После матча президент Гурбангулы Бердымухамедов выехал в аэропорт и отбыл на родину.

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