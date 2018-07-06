Первое заседание Халк Маслахаты состоится 24-25 сентября 2018 года

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о проведении первого заседания Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана 24-25 сентября 2018 года в городе Ашхабаде.

Документ предписывает создать организационный комитет по проведению на высоком уровне первого заседания Халк Маслахаты Туркменистана, утвердить состав этого оргкомитета, а также порядок избрания в состав Халк Маслахаты Туркменистана представителей общественности.

Халк Маслахаты Туркменистана является высшим представительным органом, представляющим интересы народа Туркменистана. Он был образован 9 октября 2017 года в соответствии с Конституционным Законом Туркменистана.

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