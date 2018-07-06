В Туркменистане с 1 января 2019 года будет повышена заработная плата

В Туркменистане с 1 января 2019 года будут повышены на 10 процентов размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей. Соответствующий указ на расширенном заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает с 1 января 2019 года повысить на 10 процентов размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчетных предприятий и общественных объединений, финансируемых из бюджета, а также пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Также указ предписывает установить в Туркменистане минимальный размер заработной платы в размере 790 манатов и использовать его для упорядочения месячных заработных плат.

Согласно указу, увеличение размеров заработной платы будет обеспечено за счет усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, а также повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, привлечения неиспользованных внутренних резервов.

© TURKMENISTAN.RU, 2018