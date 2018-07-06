В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный международному авторалли «Амуль – Хазар 2018»

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг, посвященный проведению в Туркменистане международного авторалли (Turkmen Desert Race) «Амуль – Хазар 2018». Встреча с представителями СМИ была организована МИД Туркменистана совместно с Национальным олимпийским комитетом, МВД, Министерством спорта и молодежной политики и Федерацией автоспорта Туркменистана. В работе брифинга приняли участие также представители посольств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

На брифинге участникам было подробно рассказано о подготовке к предстоящему международному ралли (Turkmen Desert Race) «Амуль – Хазар 2018», состоявшемся отборочном этапе и о том, что предстоящий ралли-рейд является не только грандиозным спортивным событием, но и символом приверженности Туркменистана активной политике в сфере развития международных транзитно-транспортных коридоров и создания мультимодальных маршрутов. Особый статус этому масштабному автоспортивному проекту придает то обстоятельство, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не только выдвинул идею этих состязаний, но и лично патронирует ее воплощение в жизнь, от организаторских вопросов до практических действий.

Участники брифинга были проинформированы о том, что гонка в Туркменистане пройдёт с 11 по 15 сентября 2018 года (9-10 сентября – подготовительные дни). К участию допускаются легковые автомобили, грузовые автомобили и квадроциклы класса SSV. Трасса длиной в 1500 километров проложена через пустыню Каракумы, а также через другие живописные места страны. Финиш соревнования состоится на берегу Каспийского моря в национальной туристической зоне «Аваза». Было также отмечено, что ралли «Амуль-Хазар 2018» задумано и как международная площадка для взаимодействия разных культур и народов, так как спорт – это универсальный язык дружбы, открывающий новые возможности для сотрудничества.

Представители иностранных средств массовой информации и дипломаты получили в ходе брифинга не только детальную информацию о ралли «Амуль – Хазар 2018», представленную выступавшими, но и возможность задать свои вопросы. В завершение брифинга было подчеркнуто, что выдвинув идею проведения столь масштабного спортивного мероприятия, Туркменистан еще раз демонстрирует международному сообществу свою позицию страны-миротворца, страны-созидателя.

© TURKMENISTAN.RU, 2018