Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе Туркменистана.

Глава государства назначил Чары Атаева Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Бельгия и освободил его от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Таджикистан.

Хемра Тогалаков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Таджикистан и освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Исламской Республике Афганистан.

Ходже Овезову присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Исламской Республике Афганистан и освобожден от должности консула в афганском городе Герате.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах Сердармаммет Гараджаев одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Ирак.

Также Аймырат Гочмырадов освобожден от должности вице-консула консульства Туркменистана в афганском городе Мазари-Шариф и назначен консулом Туркменистана в городе Герате.

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