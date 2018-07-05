|05.07.18 10:11
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Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе страны
Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе Туркменистана.
Глава государства назначил Чары Атаева Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Бельгия и освободил его от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Таджикистан.
Хемра Тогалаков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Таджикистан и освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Исламской Республике Афганистан.
Ходже Овезову присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Исламской Республике Афганистан и освобожден от должности консула в афганском городе Герате.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах Сердармаммет Гараджаев одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Ирак.
Также Аймырат Гочмырадов освобожден от должности вице-консула консульства Туркменистана в афганском городе Мазари-Шариф и назначен консулом Туркменистана в городе Герате.
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