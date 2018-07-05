Президент Туркменистана встретился с Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального секретаря международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ Дюсена Касеинова.

В ходе встречи глава государства и его гость обменялись мнениями о вопросах наращивания в рамках ТЮРКСОЙ связей в сфере культуры и искусства, активизации научных исследований в области истории, языка, литературы и национальных творческих традиций тюркоязычных народов. Стороны также обсудили проведение в этом году праздничных мероприятий, посвященных 25-летию ТЮРКСОЙ.

В ходе встречи Дюсен Касеинов преподнес в дар Гурбангулы Бердымухамедову изданную в Турции на турецком языке книгу «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути». Генсек ТЮРКСОЙ отметил важное значение труда туркменского лидера, а также подчеркнул, что в нем особый акцент делается на роли межгосударственных торгово-экономических связей и приводятся ценные сведения об истории туркмен и других народов, проживающих вдоль Великого Шелкового пути.

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