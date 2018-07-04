Делегация МИД Туркменистана провела серию переговоров в Австрии

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана С. Г. Бердымухамедовым в ходе визита в Австрию провела серию переговоров в Вене.

Так, были проведены встречи с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности Юрием Федотовым, гендиректором МАГАТЭ Юкия Амано, исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером и заместителем генерального директора Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Хироши Кунийоши.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы укрепления двусторонних и многосторонних отношений в различных областях сотрудничества. В частности, были обсуждены вопросы в сферах технического сотрудничества, энергетики, борьбы с незаконным оборотов наркотиков, преступностью и терроризмом. Также состоялся обмен мнениями о путях взаимодействия в сфере развития частного сектора и сельского хозяйства.

Туркменская делегация также встретилась с генеральным секретарем Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Йоханнесом Петерликом. Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

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