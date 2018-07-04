Президент Туркменистана встретился с главой МИД Румынии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану. В ходе встречи стороны обсудили перспективы туркмено-румынского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной области. В числе приоритетных направлений партнерства были названы энергетика и транспортно-коммуникационный сектор, где Туркменистан выступил с рядом инициатив.

В частности, стороны обменялись мнениями относительно формирования международных транзитно-транспортных коридоров, обеспечивающих оптимально маршруты для грузоперевозок.

Затронув тему взаимодействия в гуманитарной сфере, глава государства и его гость высказались за дальнейшее стимулирование контактов по линии образования и культуры.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной политики, касающиеся обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и глобальном измерении.

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В этот же день министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану был принят в Меджлисе (парламенте) Туркменистана, где были обсуждены вопросы развития туркмено-румынских межпарламентских связей.

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