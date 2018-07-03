В Ашхабаде состоялись туркмено-румынские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-румынские политические консультации. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях. Особое внимание стороны уделили сферам энергетики и транспорта, отметив перспективы партнерства между морскими портами Туркменбаши и Констанца.

Также в ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего углубления двусторонних гуманитарных связей. В частности, стороны отметили необходимость активизации сотрудничества в области образования и в других сферах культурно-гуманитарного взаимодействия. По окончании двусторонних политических консультаций состоялась церемония подписания плана действий между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Румынии на 2019–2020 годы.

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