На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 64 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 64 сделки на 51 миллион 28 тысяч долларов США.

Предприниматели из США, ОАЭ, Швейцарии, Афганистана и Казахстана закупили автобензин, сжиженный газ, гидроочищенное дизельное топливо и керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из России, США, ОАЭ, Афганистана, Армении и Таджикистана приобрели дизельное топливо, выработанное на Сейдинском НПЗ, а также йод технический, мелкозернистый хлористый калий, карбамид и технический углерод (ГК «Туркменхимия»).

Кроме этого, коммерсантам из РФ, ОАЭ, Афганистана, Киргизии и Узбекистана были реализованы крашеные махровые и джинсовые изделия в ассортименте, хозяйственная вата, пряжа хлопчатобумажная, ткань суровая и портландцемент.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании и Армении приобрели пряжу хлопчатобумажную, недистиллированные сырые жирные кислоты на общую сумму свыше 5 миллионов 775 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили строительную технику на сумму 105 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2018