В Туркменистане открылся театральный фестиваль

В Ашхабаде состоялось открытие театрального фестиваля «Шелковый путь – дорога сердечности». В театральном форуме, организованном Министерством культуры Туркменистана, принимают участие театральные труппы со всех регионов страны – шесть столичных и четыре областных театра.

Участники фестиваля представят на суд зрителей спектакли, созданные по мотивам книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути». Красной нитью через все постановки проходит идея популяризации феномена этого древнего караванного маршрута, способствующего сближению народов и культур.

В рамках театрального фестиваля будут показаны спектакли «Между Амулем и Хазаром», «Сын караванбаши», «Сердце Шелкового пути» и другие.

© TURKMENISTAN.RU, 2018