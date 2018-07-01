В Туркменистане собрали более миллиона тонн пшеницы Хлеборобы Туркменистана в ходе косовицы собрали более миллиона тонн пшеницы. Уборочная страда продолжается. На полях работают 1700 зерноуборочных комбайнов. Доставку пшеницы на приемные пункты обеспечивают более 8700 грузовых автомобилей. В этом году государственный заказа на производство пшеницы составляет 1 миллион 600 тысяч тонн. Этого количества достаточно не только для удовлетворения потребностей населения страны, но и для продажи излишков хлеба на внешнем рынке. © TURKMENISTAN.RU, 2018

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