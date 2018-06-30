Достижение ахалтекинца Акхана внесено в Книгу рекордов Гиннесса

Ахалтекинский скакун по кличке Акхан (Белый хан), принадлежащий Ахалтекинскому конному комплексу президента Туркменистана, вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Ахалтекинец на задних ногах прошел дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды, в два раза улучшив прежний результат, установленный в 2016 году.

Рекорд был зафиксирован в Государственном цирке Туркменистана в присутствии официального представителя Книги рекордов Гиннесса Шейды Субаши-Гемиджи, вручившей организаторам рекордного достижения соответствующий сертификат.

© TURKMENISTAN.RU, 2018