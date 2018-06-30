Президент России по телефону поздравил главу Туркменистана с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Владимир Путин пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, долголетия и новых успехов в его деятельности на высшем государственном посту.

В продолжение беседы президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Стороны указали на наличие значительного потенциала для дальнейшего наращивания торгово-экономического партнерства и увеличения объемов взаимного товарооборота.

Собеседники также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной проблематики, подчеркнув приверженность своих стран конструктивному партнерству в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

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