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29.06.18 11:28

Назначен туркменский консул в Астрахани

Постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова Атадурды Байрамов назначен консулом Туркменистана в Российской Федерации (город Астрахань).

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