Назначен туркменский консул в Астрахани

Сможет ли транзитный бизнес стран Балтии включиться в новый транспортный маршрут, зависит не только от него самого, но еще от того, как какие политические карты будут использовать местные политики в большом геополитическом пасьянсе.
На исторической сцене Мариинского театра представили балет Арифа Меликова в хореографии Юрия Григоровича "Легенда о любви", приуроченный к 70-летию заслуженного артиста Туркменской ССР, балетмейстера-репетитора театра Реджепмырата Абдыева.
В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся концерт, посвященный памяти выдающегося туркменского композитора, народного артиста Туркменистана Нуры Халмамедова, которому в этом году исполнилось бы 80 лет.