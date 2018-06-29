Президент Туркменистана встретился с главой компании «Rönesans Holding»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака.

Выразив признательность за встречу, бизнесмен поздравил главу государства с днем рождения, пожелав доброго здоровья и новых успехов в деятельности.

В ходе встречи бизнесмен проинформировал президента страны о реализации доверенных компании проектов. В частности, он сообщил о ходе работ по сооружению на территории Ахалского велаята (области) завода по производству автомобильного бензина из природного газа. Строительство этого предприятия с ежегодной производительностью 600 тысяч тонн бензина планируется завершить в этом году.

Глава государства подчеркнул, что успешная реализация этого проекта станет очередным шагом в наращивании мощностей нефтегазовой промышленности страны.

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