Президент Туркменистана принял первого вице-премьера Республики Узбекистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял первого заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Ачилбая Раматова.

В ходе встречи туркменский лидер и его гость обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и других отраслях. Стороны также подчеркнули важность наращивания гуманитарных контактов и партнерство в области спорта.

Ачилбай Раматов в ходе переговоров поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя процветания страны.

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