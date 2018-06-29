|29.06.18 08:31
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Президент Узбекистана по телефону поздравил главу Туркменистана с днем рождения
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.
Узбекский лидер пожелал своему туркменскому коллеге доброго здоровья на долгие годы, благополучия и больших успехов в его деятельности на высшем государственном посту. Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что Узбекистан придает особое значение развитию традиционного сотрудничества с братским Туркменистаном.
В ходе беседы стороны также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.
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