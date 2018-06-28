В Китае состоялись Дни культуры Туркменистана

В Пекине состоялись Дни культуры Туркменистана, организованные Министерством культуры и туризма КНР и Министерством культуры Туркменистана при содействии туркменского посольства в китайской столице.

В мероприятиях приняли участие представители правительственных и общественных учреждений КНР, научно-исследовательских институтов, деятели культуры, главы и сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, а также туркменские студенты, обучающиеся в вузах Пекина.

Выступая на церемонии открытия творческой акции, заместитель министра культуры и туризма Китая Юй Цюнь особо отметил, что Дни туркменской культуры являются ярким свидетельством активизации дружественных отношений между Китаем и Туркменистаном, исторически связанных Великим Шелковым путем. Затем состоялся гала-концерт, который познакомил китайскую аудиторию с лучшими произведениями туркменской музыкальной культуры и танцевальными традициями.

Во второй день творческой акции в выставочном павильоне Центральной библиотеки Пекина открылась выставка произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана. В этот же день состоялся круглый стол, в ходе которого были обсуждены вопросы развития туркмено-китайского сотрудничества в области культуры.

В рамках Дней культуры Туркменистана также состоялась премьера художественного фильма «Ат-мырат» на китайском языке о туркменских коневодческих традициях и проводимой в Туркменистане работе по сохранению чистоты породы и приумножению поголовья ахалтекинских скакунов.

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