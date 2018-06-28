День поэзии Махтумкули Фраги отметили в Киеве

В рамках празднования Дня поэзии Махтумкули Фраги в живописном сквере в центре города Киева состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику великого туркменского поэта и мыслителя.

В акции приняли участие представители Министерства иностранных дел Украины, послы иностранных государств, аккредитованных в Украине, депутаты Верховной Рады и Киевского городского совета, Министерства культуры, поэты, писатели и ученые, туркменская диаспора и студенчество, местные СМИ.

Традиционно в рамках чествования великого Махтумкули выступили лауреаты государственной награды Туркменистана – медали Махтумкули Фраги, поэты, писатели, заслуженные деятели искусств Украины Павел Мовчан и Алексей Кононенко, которые прочитали переведенные ими строки на украинском языке из наследия великого мыслителя. Как тонко отметили выступающие, «выраженные в поэтической форме глубокие человеческие чувства, переживания и настроения гениального Фраги создают живые, яркие образы людей, событий минувшей эпохи, формируют достоверные представления современников о подвиге народа в борьбе за свое право на жизнь и счастливое будущее».

Почетным гостям празднества были подарены экземпляры книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» на украинском языке.

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