Туркменистан отметил День работников культуры, искусства и поэзии Махтумкули Фраги

Туркменистан широко отметил День работников культуры, искусства и поэзии Махтумкули Фраги. Торжества прошли у памятника Махтумкули Фраги в историческом центре Ашхабада, где состоялась церемония возложения цветов к монументу классика туркменской и мировой литературы.

Акция возложения цветов прошла также в столичном парке «Ылхам» («Вдохновение») – историко-художественном музее под открытым небом, олицетворяющем связь поколений и эпох. Здесь установлены статуи и бюсты туркменских поэтов, писателей, ученых и деятелей культуры от древности до наших дней.

После этого торжества переместились в Ахалский велаят (область), где состоялась церемония закрытия Недели культуры-2018, приуроченной к этому празднику, и большой концерт мастеров искусств. Праздничные торжества, посвященные Дню работников культуры, искусства и поэзии Махтумкули Фраги также прошли во всех регионах Туркменистана.

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