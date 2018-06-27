Совет ООН по правам человека принял заявление, инициированное Туркменистаном

Совет ООН по правам человека на 38-й сессии в Женеве принял совместное заявление по поощрению защиты культурного наследия вдоль Великого Шелкового пути в целях содействия всеобщему уважению культурных прав. В качестве соавторов данного заявления вместе с Туркменистаном выступили 24 государства.

Своим заявлением страны – члены ООН признали охрану культурного наследия вдоль Великого Шелкового пути важным компонентом поощрения и защиты прав человека, в том числе права каждого на участие в культурной жизни и возможности доступа к культурному наследию. В документе подчеркивается, что Великий Шелковый путь как историческое достояние связывает культурное взаимодействие между Востоком и Западом и оживляет культурное наследие региона.

© TURKMENISTAN.RU, 2018