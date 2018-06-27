Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
27.06.18 08:48

В столице Туркменистана открылась выставка-ярмарка «Торговля и услуги - 2018»

В Ашхабаде открылась выставка-ярмарка «Торговля и услуги-2018», посвященная тенденциям развития торговой отрасли, состоянию внутреннего рынка и экспортным возможностям туркменских товаропроизводителей. В смотре принимают участие более пятидесяти предприятий Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

На площадках выставочного зала разместились бакалейные ряды, прилавки со свежими овощами и фруктами, витрины с разнообразной пищевой продукцией, а также кафе и рестораны.

Большой интерес посетителей вызвали стенды торговых домов Туркменистана в иностранных государствах – Китае, Турции, России, Белоруссии, Киргизии и Грузии. Осуществляемая через эти учреждения торговля высококачественной сельскохозяйственной и промышленной продукцией из Туркменистана растет год от года.

© TURKMENISTAN.RU, 2018
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2018 Turkmenistan.ru