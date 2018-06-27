В столице Туркменистана открылась выставка-ярмарка «Торговля и услуги - 2018»

В Ашхабаде открылась выставка-ярмарка «Торговля и услуги-2018», посвященная тенденциям развития торговой отрасли, состоянию внутреннего рынка и экспортным возможностям туркменских товаропроизводителей. В смотре принимают участие более пятидесяти предприятий Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

На площадках выставочного зала разместились бакалейные ряды, прилавки со свежими овощами и фруктами, витрины с разнообразной пищевой продукцией, а также кафе и рестораны.

Большой интерес посетителей вызвали стенды торговых домов Туркменистана в иностранных государствах – Китае, Турции, России, Белоруссии, Киргизии и Грузии. Осуществляемая через эти учреждения торговля высококачественной сельскохозяйственной и промышленной продукцией из Туркменистана растет год от года.

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