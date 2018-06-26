Туркменистана и ПРООН обсудили вопросы сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем директора регионального бюро ПРООН для Европы и стран СНГ Растиславом Врбенским, в ходе которой были обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана с ПРООН.

Особое внимание стороны уделили имплементации Целей устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне. Было подчеркнуто, что Туркменистан ведет эту работу на системной основе, применяя основные критерии и индикаторы ЦУР при составлении национальных программ и планов социально-экономического и гуманитарного развития. В этой связи стороны обсудили вопросы представления добровольного национального обзора хода осуществления в Туркменистане повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года на политическом форуме высокого уровня в 2019 году.

Также в рамках обсуждения вопросов водной проблематики в Центральной Азии туркменская сторона проинформировала о работах, осуществляемых Туркменистаном в рамках председательства в Международном фонде спасения Арала.

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