Делегация Туркменистана провела переговоры с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации

Делегация Туркменистана провела в Брюсселе переговоры с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Мукурия. Стороны обсудили перспективные направления международного сотрудничества в таможенной сфере. В частности, было отмечено значение недавно открытого международного порта в городе Туркменбаши.

Стороны также подчеркнули важность активизации партнерства по таким направлениям, как организация совместных семинаров на уровне руководителей и специалистов таможенных служб, укрепление национальной и международной правовой систем, связанных с таможенной работой, внедрение международных автоматизированных таможенных систем и повышение профессиональной подготовки работников Государственной таможенной службы Туркменистана.

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