На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 28 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 28 сделок на 9 миллионов 670 тысяч долларов США.

Бизнесмены из ОАЭ и Афганистана закупили произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов автобензин и техническую серу (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, предпринимателям из России, Турции, ОАЭ, Узбекистана, Киргизии и Армения были реализованы портландцемент, бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства коммерсанты из России, Турции, ОАЭ и Пакистана приобрели текстильные изделия, сироп солодкового корня, хлопчатобумажную пряжу и ткань на общую сумму более 5 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропиленовую пленку на 374 тысячи 500 манатов.

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