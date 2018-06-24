В Брюсселе состоялся диалог по правам человека «Евросоюз –Туркменистан»

В Брюсселе состоялся десятый раунд диалога по правам человека «Евросоюз – Туркменистан». Стороны обсудили вопросы верховенства права и реформы судебной системы, деятельность госучреждений по защите прав человека, пенитенциарных учреждений, развития гражданского общества, а также свободы на участие в ассоциациях, передвижения, волеизъявления, вероисповедания и другие.

Европейский союз положительно отметил проделанную в Туркменистане работу в сфере конституционной реформы, создания института омбудсмена, а также предпринимаемые страной усилия в области защиты прав детей и женщин.

По итогам встречи сторонами была достигнута договоренность о проведении следующего, 11-го раунда диалога по правам человека «Евросоюз – Туркменистан» в Ашхабаде в 2019 году.

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