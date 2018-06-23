В Туркменистане открылась Неделя культуры

В Ахалском велаяте (области) состоялось торжественное открытие Недели культуры, ежегодно проводимой в одной из пяти областей Туркменистана.

Этот форум приурочен ко Дню работников культуры и искусства, который в этом году, в соответствии с указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, объединен с праздником поэзии Махтумкули Фраги.

На церемонии открытия Недели культуры-2018 состоялся праздничный концерт, в программу которого вошли песни на стихи Махтумкули и современные произведения.

Мероприятия Недели культуры-2018 пройдут по всему Ахалскому велаяту. Зрителей ждут концерты, театральные постановки, встречи с деятелями культуры и другие события.

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