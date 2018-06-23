|23.06.18 08:33
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На туркменском побережье Каспия состоится школьный культурно-спортивный фестиваль прикаспийских стран
В национальной туристической зоне «Аваза» 2-7 октября 2018 года состоится школьный культурно-спортивный фестиваль прикаспийских государств. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана, Министерству образования и Министерству культуры совместно с Всероссийской федерацией школьного спорта провести это мероприятие на высоком организационном уровне.
В фестивале примут участие школьники из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.
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