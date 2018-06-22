Президент Туркменистана принял участие в закладке и открытии жилых массивов в Туркменабате

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Лебапском велаяте (области), принял участие в закладке жилого комплекса и открытии микрорайона в городе Туркменбате.

В новом жилом массиве предполагается построить 17 четырехэтажных домов на 32 квартиры каждый, а также 170 2-этажных домов коттеджного типа с земельными участками и хозяйственными постройками на них. На территории жилого массива также будут построены средняя школа на 600 мест, современный торговый центр, Дом быта.

Глава государства осмотрел микрорайон и побывал в гостях у семьи, получившей квартиру в новостройке. Поздравив хозяев с новосельем, президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал им счастливой жизни в новом доме.

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