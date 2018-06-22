|22.06.18 08:37
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В Брюсселе состоялись туркмено-бельгийские политические консультации
Делегация МИД Туркменистана в рамках визита в Бельгию провела в Брюсселе двусторонние политические консультации.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего партнерства, в том числе расширение сотрудничества в рамках международных организаций. На встрече была подчеркнута необходимость активизации деятельности по расзвитию торгово-экономического сотрудничества путем создания новых механизмов взаимодействия.
Стороны также обсудили вопросы регионального сотрудничества, включая вопросы энергетики, гуманитарного направления и безопасности.
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