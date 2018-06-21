В столице Туркменистана открылась международная конференция по вопросам финансирования

В Ашхабаде открылась международная конференция «Партнерство для финансирования развития в сердце Великого Шелкового пути». Форум организован Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Программой развития ООН (ПРООН) при поддержке МИД Туркменистана.

В конференции приняли участие около 200 представителей различных министерств и ведомств Туркменистана, международных финансовых институтов, компаний и коммерческих банков, а также эксперты ООН. В ходе встречи были обсуждены вопросы финансирования достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) на национальном и региональном уровнях, роль национальной банковской системы в инвестировании, опыт финансирования в инновационное развитие, бизнес и трансграничные проекты.

В ходе работы конференции был подписан ряд двухсторонних документов. Так, Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Программа развития ООН подписали меморандум о взаимопонимании по совместному сотрудничеству в аккумулировании финансирования развития для достижения ЦУР в Туркменистане.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании по финансированию возможных к реализации в Туркменистане проектов между туркменским правительством и компанией «Al Qamra Holding Group» (Государство Катар).

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