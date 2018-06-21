Президент Туркменистана встретился с главой исполнительной власти Афганистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на полях международной конференции «Вода для устойчивого развития» в Душанбе встретился с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой. Стороны отметили совпадение взглядов по таким основным направлениям международной политики, как поддержание мира, энергетическая безопасность и транспортное сотрудничество.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и Афганистан выступают сторонниками решения всех возникающих проблем мирными, политическими методами. Одной из тем встречи стало развитие двустороннего партнерство в топливно-энергетической сфере, и в частности, реализация проекта газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Стороны также обсудили проекты создания транспортных коридоров и электроэнергетической инфраструктуры.

В этой связи туркменский лидер отметил, что на днях будет введена в строй линия электропередачи Рабаткашан – Калайнау, которая позволит расширить поставки туркменской электроэнергии в Афганистан.

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