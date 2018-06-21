В Душанбе состоялись переговоры президентов Туркменистана и Пакистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на полях международной конференции «Вода для устойчивого развития» в Душанбе провел встречу с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном. В ходе беседы стороны высоко оценили динамику развития межгосударственного диалога, фундаментом которого выступают узы дружбы, историко-культурная и духовная общность народов двух стран.

Как подчеркнул Мамнун Хусейн, Пакистан заинтересован в активизации сотрудничества с Туркменистаном и поддерживает инициативы Ашхабада, нацеленные на поддержание мира и устойчивого развития в Азиатском регионе. Стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам наращивания сотрудничества, прежде всего в топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

В этой связи лидеры Туркменистана и Пакистана выразили заинтересованность в реализации проекта газопровода ТАПИ, а также в прокладке линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

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