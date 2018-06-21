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21.06.18 08:51

Президенты Туркменистана и Таджикистана провели переговоры в Душанбе

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, принимающий участие в международной конференции высокого уровня «Вода для устойчивого развития» в Душанбе, встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон подчеркнули важность углубления сотрудничества в обеспечении энергетической безопасности, решении таких актуальных экологических проблем, как изменение климата, бережное использование водных ресурсов и охрана окружающей среды.

Главы государств обменялись мнениями по широкому спектру туркмено-таджикского сотрудничества, обсудив возможности его диверсификации. Стороны отметили заинтересованность в активизации взаимодействия в транспортной сфере, импульс которому придаст реализация проекта создания Азиатского железнодорожного коридора.

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