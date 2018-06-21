Президент Туркменистана принял участие международном водном форуме в Душанбе

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом столицу Таджикистана Душанбе, где принял участие в международной конференции высокого уровня «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы».

Глава государства выступил на форуме с речью, где обозначил позицию Туркменистана по актуальным вопросам экологии и водопользования в регионе и мире.

В своей речи Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что от решения вопросов сохранения и рационального использования водных ресурсов во многом зависят сегодня ход общемировых процессов, перспективы обеспечения прочного мира, стабильности, развития и благополучия на планете.

По мнению туркменского лидера, водная проблематика, включающая в себя политические, экономические, социальные аспекты, нуждается в международном консенсусе и консолидации усилий государств на общей мировоззренческой платформе.

Президент Туркменистана подчеркнул, что справиться с такими задачами можно только работая в тесной координации с ООН, на основе Целей устойчивого развития и тех программных документов, которые были приняты на конференции ООН «РИО+20», на VII Всемирном водном форуме в городе Тэгу, других глобальных международных встречах.

Главным условием совместной деятельности в данном направлении должна оставаться безусловная приверженность принципу равного и справедливого доступа к водным ресурсам, признание его в качестве фундаментального права человека. Для эффективного решения водных проблем в Центральной Азии туркменский лидер предложил учредить специализированную структуру ООН по водным вопросам для этого региона. Глава государства подчеркнул, что «именно так накопленный международным сообществом опыт решения водных и водно-энергетических проблем может найти свое эффективное применение».

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