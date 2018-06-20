ОБСЕ проводит в столице Туркменистана семинар для молодых журналистов

В столице Туркменистана начал работу семинар для молодых работников туркменских СМИ, организованный Центром ОБСЕ в Ашхабаде и МИД Туркменистана.

Как подчеркивалось в ходе семинара, развитию средств массовой информации в Туркменистане уделяется большое внимание. За последние годы в вузах страны были созданы кафедры, готовящие высококвалифицированных журналистов, способных оперативно и качественно освещать происходящие в стране события.

В рамках тренинга его участники ознакомятся с основами журналистики, навыками работы над текстом, созданием мультимедийных историй, а также обсудят эволюцию медиа в современном мире и тенденции развития СМИ.

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