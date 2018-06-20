Президент Туркменистана примет участие в международном водном форуме в Душанбе Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит с рабочим визитом столицу Таджикистана Душанбе, где примет участие в международной конференции высокого уровня, посвященной объявленному ООН десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы». Форум призван расширить партнерство заинтересованных сторон по вопросам водной проблематики и выработать практические рекомендации по достижению целей устойчивого развития, связанных с водными ресурсами. В рамках рабочего визита главы Туркменистана в Республику Таджикистан запланированы двусторонние встречи, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития межгосударственного сотрудничества. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



