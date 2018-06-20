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20.06.18 08:33

Президент Туркменистана примет участие в международном водном форуме в Душанбе

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит с рабочим визитом столицу Таджикистана Душанбе, где примет участие в международной конференции высокого уровня, посвященной объявленному ООН десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Форум призван расширить партнерство заинтересованных сторон по вопросам водной проблематики и выработать практические рекомендации по достижению целей устойчивого развития, связанных с водными ресурсами.

В рамках рабочего визита главы Туркменистана в Республику Таджикистан запланированы двусторонние встречи, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития межгосударственного сотрудничества.

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