|20.06.18 08:33
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Президент Туркменистана примет участие в международном водном форуме в Душанбе
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит с рабочим визитом столицу Таджикистана Душанбе, где примет участие в международной конференции высокого уровня, посвященной объявленному ООН десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».
Форум призван расширить партнерство заинтересованных сторон по вопросам водной проблематики и выработать практические рекомендации по достижению целей устойчивого развития, связанных с водными ресурсами.
В рамках рабочего визита главы Туркменистана в Республику Таджикистан запланированы двусторонние встречи, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития межгосударственного сотрудничества.
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