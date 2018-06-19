В столице Туркменистана открылся фестиваль в честь юбилея Нуры Халмамедова В Ашхабаде состоялось открытие фестиваля «Музыка Нуры Халмамедова – несмолкающая мелодия эпох», посвященного 80-летнему юбилею народного артиста Туркменистана. В музыкальном форуме, организованном Министерством культуры Туркменистана, принимают участие творческие деятели со всех регионов страны. В день открытия фестиваля состоялся концерт мастеров искусств и Государственного симфонического оркестра, на котором были исполнены произведения Нуры Халмамедова. В фойе Дворца мукамов открыта выставка, где представлены архивные фотоматериалы, пластинки композитора, живописные полотна и старинные национальные музыкальные инструменты. Особое место на выставке отведено трудам президента Гурбангулы Бердымухамедова, посвященным национальной культуре и искусству. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



