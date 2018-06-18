На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 28 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 28 сделок на 42 миллиона 718 тысяч долларов США.

Бизнесмены из России, Германии, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Афганистана, Казахстана и Таджикистана приобрели автобензин, дизельное топливо и полипропилен, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтезаводов (ТКНПЗ), тяжелый вакуумный газойль и нефтяной дорожный битум производства Сейдинского НПЗ, а также карбамид марки «Б» (ГК «Туркменхимия»). Коммерсанты из Турции, Афганистана и Узбекистана закупили джинсовую ткань и портландцемент.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели нефтяной дорожный битум и полипропиленовую пленку (ТКНПЗ) на сумму более 3 миллионов 354 тысяч манатов.

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