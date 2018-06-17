Посол Словении завершает свою миссию в Туркменистане

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в Туркменистане (с резиденцией в Москве) Приможем Шелиго, завершающим свою дипломатическую миссию в туркменском государстве.

В ходе встречи посол выразил свою признательность туркменской стороне за оказанную в эти годы поддержку работы посольства.

Стороны обсудили вопросы развития туркмено-словенского партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной отраслях.

В завершение встречи, туркменская сторона поблагодарила дипломата за вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и Словенией.

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