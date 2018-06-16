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16.06.18 08:27

В Туркменистане отметили праздник Ораза байрам

В Туркменистане широко отметили праздник Ораза байрам, знаменующий собой окончание поста в священный месяц Рамадан и являющийся одним из пяти столпов ислама.

Утром во всех мечетях Туркменистана была прочитана праздничная молитва. По традиции в этот день принято поминать умерших родственников, после чего люди начинают празднование в кругу семьи за праздничным столом. Также в этот день принято навещать родных, близких и друзей, а также принимать гостей.

С праздником Ораза байрам жителей Туркменистана поздравил президент Гурбанулы Бердымухамедов. Глава государства в своем поздравительном обращении подчеркнул, что в Туркменистане этот праздник имеет глубокие исторические корни и символизирует торжество мира и гуманизма.

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